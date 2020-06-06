Advertisements

اتحاد جدة يُفاضل بين حسام عاشور ونجم الزمالك

السبت 06/يونيو/2020 - 07:54 م
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية عن أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى لضم لاعب خط وسط قوي، ليتعويض رحيل نجمه كريم الأحمدي المحتمل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع "المواطن" السعودي، أن نادي اتحاد جدة يفاضل بين لاعب الأهلي حسام عاشور وبين لاعب الزمالك  فرجاني ساسي لضم أحدهما لنادي النمور.

وتابع التقرير أن يفكر نادي اتحاد جدة أيضا في اللاعب البرازيلي جريجور، لاعب وسط نادي باهيا البرازيلي،على الرغم من مراقبة الاتحاد للاعبين فرجاني ساسي وحسام عاشور.

يذكر ان أعلن حسام عاشور خلال الأيام الماضية أنه يملك عرضين برتغالي وآخر سعودي، وذلك بعد إعلانه تراجعه عن اعتزال كرة القدم في الأهلي.

أخبار تهمك

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ ساعتين

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. طبيب رجاء الجداوي ينفي خروجها من العناية المركزة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل مشروع استاد الزمالك الجديد

منذ ساعة و نصف

"حفتر" يطالب الرئيس السيسي بإلزام تركيا بهذا الأمر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على رفض المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

07:30 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

03:29 م

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين