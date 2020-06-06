اتحاد جدة يُفاضل بين حسام عاشور ونجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى لضم لاعب خط وسط قوي، ليتعويض رحيل نجمه كريم الأحمدي المحتمل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا لموقع "المواطن" السعودي، أن نادي اتحاد جدة يفاضل بين لاعب الأهلي حسام عاشور وبين لاعب الزمالك فرجاني ساسي لضم أحدهما لنادي النمور.





وتابع التقرير أن يفكر نادي اتحاد جدة أيضا في اللاعب البرازيلي جريجور، لاعب وسط نادي باهيا البرازيلي،على الرغم من مراقبة الاتحاد للاعبين فرجاني ساسي وحسام عاشور.





يذكر ان أعلن حسام عاشور خلال الأيام الماضية أنه يملك عرضين برتغالي وآخر سعودي، وذلك بعد إعلانه تراجعه عن اعتزال كرة القدم في الأهلي.



