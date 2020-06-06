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بعد ظهور النتيجة رسميا.. وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

السبت 06/يونيو/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي الترم الثاني لعام 2020، مفاداها "من ظهرت له نتيجة من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فهو ناجح أيا كان محتواها.. كما تم تقييم الدرجات كلها داخل الوزارة ولا تسألوا".

ومن جهتها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020، كما يمكن الضغط على هذا الرابط للحصول على النتيجة هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وعلى الطلاب في الصف الأول والثاني الثانوي، معرفة الكروت الملونة التي تحدد مستوى الطالب التعليمي لكي ينتقل بسهولة للمرحلة الاعلى، وهي عبارة عن بطاقات تحدد نقاط الصعف والقوه لديه ومدى مستواه التعليمي.

والبطاقات التعريفية الملونة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، يكون بها بيانات الطالب والكود واسم المدرسه والمحافظه والإدارة التعليمية التابع لها، كما أن البطاقات تحتوي على ألوان تحدد مستوى الطالب في كل مادة دراسية، وهي الأزرق والاخضر والأصفر والأبيض.

اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول.
اللون الأخضر يشير إلى أن الطالب حقق مستوى مناسبا من التوقعات للفصل الدراسي الأول.
اللون الأصفر يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.
اللون الأبيض يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي.

وفي حالة كان الطالب لم يمتحن إلكترونيا فسيكون هناك شريط باللون الرمادي

أما النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب.

وهناك سهمان باللون الأسود وهما يعبران عن متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.

وعلى الطلاب معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر هذا الرابط هنا

2- على الطالب تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب
ملحوظة: في حالة كنت تحمل جنسية غير مصرية عليك إدخال الكود.

3- اضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء". 

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.

وقال "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم".

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