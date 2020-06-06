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أستون مارتن تقلل إنتاجها وتسرح عدد ضخم من موظفيها

السبت 06/يونيو/2020 - 07:45 م
شعار أستون مارتن
شعار أستون مارتن
اتخذت شركة أستون مارتن بعض الإجراءات لتوفير التكاليف، بسبب قلة مبيعاتها الناتج عن تفشي وباء كورونا العالمي، حيث قللت الشركة إنتاجها ، بجانب تسريح عدد كبير من موظفيها

وفي التفاصيل، تستعد الشركة البريطانية لتسريح 20% من موظفيها وعددهم 500 موظف، إضافة لتقليص إنتاجها من السيارات الرياضية وبالتحديد السيارات ذات المحرك الأمامي بهدف موزانة العرض والطلب. إجمالاً تهدف الشركة لتوفير 30 مليون جنيه استرليني في الأشهر القليلة القادمة.

ومن جانبه، لن يؤثر هذا القرار على سيارة أستون مارتن الأكثر أهمية DBX وستلتزم أستون مارتن بالبدء بتوصيلها للعملاء قبل نهاية العام.

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