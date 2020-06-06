أستون مارتن تقلل إنتاجها وتسرح عدد ضخم من موظفيها

اتخذت شركة أستون مارتن بعض الإجراءات لتوفير التكاليف، بسبب قلة مبيعاتها الناتج عن تفشي وباء كورونا العالمي، حيث قللت الشركة إنتاجها ، بجانب تسريح عدد كبير من موظفيها





وفي التفاصيل، تستعد الشركة البريطانية لتسريح 20% من موظفيها وعددهم 500 موظف، إضافة لتقليص إنتاجها من السيارات الرياضية وبالتحديد السيارات ذات المحرك الأمامي بهدف موزانة العرض والطلب. إجمالاً تهدف الشركة لتوفير 30 مليون جنيه استرليني في الأشهر القليلة القادمة.



