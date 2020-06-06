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"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ غدا

السبت 06/يونيو/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أعلن النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" أن مشروع قانون مجلس النواب الذى سيتقدم به الإئتلاف غدا، كان نتيجه الحوار مع العديد من الأحزاب والخبراء القانونين والدستوريين الذين تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف.

وأكد القصبي في بيان صحفي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستوريه المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.

وأكد القصبى، أن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها وبشكل منظم حتى لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.

ووفقا لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذى من المزمع أن يتقدم به ائتلاف دعم مصر غدا، فإن مجلس الشيوخ سيتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وتنص التعديلات التى أعدها ائتلاف "دعم مصر" على قانون مجلس النواب على أن تشكيل مجلس النواب يكون من خلال انتخاب٥٠ ٪؜ من أعضاء المجلس بنظام القائمة و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي.

وتضمنت تعديلات قانون مجلس النواب أيضا استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ ٢٥٪؜ للمرأة تعزيزا لمشاركه المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها. 


آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.

- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة


وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا


وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا


وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

 


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