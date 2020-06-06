Advertisements

قبل طرحها.. محمد رمضان يكشف عن كوالي كليب كورونا ودور نجله

السبت 06/يونيو/2020 - 08:19 م
فيروس
فيروس
أماني سلام
يستعد النجم محمد رمضان، لطرح فيديو كليب جديد يحمل عنوان "كورونا" والمقرر يتم طرحه عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب خلال أيام.


ونشر رمضان، صورة له بجانب نجلة علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس".

وأضاف "الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركون في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح".


يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.

أخبار تهمك

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل مشروع استاد الزمالك الجديد

منذ ساعتين

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 17 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. طبيب رجاء الجداوي ينفي خروجها من العناية المركزة

منذ ساعتين و 45 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

07:30 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

03:29 م

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين