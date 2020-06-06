قبل طرحها.. محمد رمضان يكشف عن كوالي كليب كورونا ودور نجله

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يستعد النجم محمد رمضان، لطرح فيديو كليب جديد يحمل عنوان "كورونا" والمقرر يتم طرحه عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب خلال أيام.





ونشر رمضان، صورة له بجانب نجلة علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس".



وأضاف "الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركون في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح".





يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.