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أوباما يوجه رسالة للأمريكيين بشأن مقتل "فلويد"

السبت 06/يونيو/2020 - 07:35 م
الرئيس الأمريكي السابق - أوباما
الرئيس الأمريكي السابق - أوباما

قام الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بالظهور بفيديوعلى حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحدث فيها بشكل مطول مع متابعيه، ووجه عدد من الرسائل للشعب الأمريكي، كما علق على ما يحدث من احتجاجات كبيرة منذ مقتل جورج فلويد، مطالبًا الجميع بضرورة العمل للخروج من تلك الأزمة.

وقال أوباما: "يحتاج الشباب والشابات في هذا البلد إلى معرفة شيء ما وهو أن حياتهم مهمة وأحلامهم مهمة، فعندما أنظر إلى وجوه بناتي وأبناء أختي وأبناء أخي، أرى إمكانات لا حدود لها تستحق الازدهار، يجب أن تكون قادرًا على أن تعيش حياة سعيد، وأن تتعلم، وترتكب الأخطاء، وأن تتعلم من تلك الأخطاء دون القلق بشأن ما قد يحدث عندما تمشي إلى المتجر أو تذهب للركض أو تقود سيارتك في الشارع أو تنظر إلى بعض الطيور في الحديقة. لذا حتى لو كنت غاضبًا الآن، آمل أن توجه هذا الغضب نحو العمل".

وتابع: "هذا لأن لديك القدرة على تحسين الأمور، انظر حول عدد الأمريكيين الذين يريدون نفس الشيء الذي تريده"، في إشارة إلى رغبة الجميع للوقوف في وجه العنصرية

وأضاف: "لذا حتى ونحن نعمل على تحقيق العدالة لحياة جورج وبرونا وأحمود وتوني وشون وغيرهم من العدد الذى لا يحصى - يمكننا جميعًا القيام بدورنا لإحداث التغيير من خلال الاحتجاج والتصويت وطلب المزيد من مسؤولينا المنتخبين".

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