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'أسطوانة تعقيم مذهبة'.. محمد رمضان يثير الجدل للمرة الثالثة على التوالي

السبت 06/يونيو/2020 - 07:33 م
محمد رمضان
محمد رمضان
روان هيثم
بعد نشر الفنان محمد رمضان لصورة له برفقة ابنه والتي ظهر بها وبيده معقم لفيروس كورونا وكشف أنه يعلم ابنه كيفية الوقاية من الفيروس.

أثارت هذه الصورة جدلاً واسعاً وتسائل الجمهور عن هذا المعقم الذي صنع الدهشة، حيث تبين هذا المعقم بشكل مختلف عن أي نوع آخر وكان عبارة عن أسطوانة مذهبة.

ووصل اليوم سعر كيلو الذهب الى 881.143 ألف جنية، وهذه ليست المرة الأولى التي ظهر بها محمد رمضان بالذهب لجمهوره حيث ظهر سابقًا بكمامة ذهبية يبلغ سعرها ألف دولار أمريكي ما يعادل 15 ألف جنية مصري.

ولم يكن فقط عند هذا وطل على جمهوره مسبقاً بقناع ذهبي، وكتب عبر "إنستجرام" قائلاً: "الوقاية خير من العلاج"، في إشارة منه إلى أهمية أن يحافظ الجمهور على صحتهم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

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