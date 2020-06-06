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الأهلي يطمئن على أيمن أشرف.. واللاعب يكشف موقفه من التدريبات

السبت 06/يونيو/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حرص خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع أيمن أشرف مدافع الفريق، للإطمئنان عليه عقب تعرضه لحادث.

وأكد اللاعب، إلى طبيب الفريق أنه بحالة جيدة ولم يتعرض لأي كدمات عقب الحادث، موضحًا جاهزيته لخوض التدريبات عند العودة.

وتعرض أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، لحادث سيارة صباح اليوم السبت، قبل أن تنقذه العناية الألهية ويخرج سالمًا.

ونشر "أيمن أشرف" مدافع فريق النادي الأهلي، صورة لسيارته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب تعرضه لحادث معلقًا عليها قائلًا: "الحمد لله".

ويستعد النادي الأهلي، للعودة إلى التدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو الجاري، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى منتصف الشهر الحالي، وعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

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عودة التدريبات الجماعية توقف النشاط ايمن اشرف الأهلي

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