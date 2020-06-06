لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم قارة إفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الأحمر في الموسم القادم.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن المارد الأحمر كان يريد ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف القادم.





وتفاجئ الأهلي بقيام سيرينو بتجديد عقده منذ عدة أيام مع نادي صن داونز بعد أن أكد النادي أنه يرفض نهائيا فكرة اللاعب في نهاية الموسم الجاري لذلك اتخذ خطوة تجديد عقده.





ولكن لازال مسؤولي الأحمر مصممون على ضم جاستون سيرينو حتى الآن على الرغم من تجديد عقده مع ناديه وذلك بناءا على مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر الذي يرغب بشدة في انضمام اللاعب للفريق.





ويفكر مسئولو الأهلى حاليا في عرض مبلغ ضخم على سيرينو ونادي صن داونز ليقنعه بالتخلي عن اللاعب في الصيف القادم.



