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النهاية تقترب.. ماذا قدم يوسف البلايلي مع أهلي جدة ؟ (بالأرقام)

السبت 06/يونيو/2020 - 07:19 م
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
أمل الحلفاوي
يبدو أن رحلة الدولي الجزائري يوسف بلايلي القصيرة قد أوشكت على الانتهاء مع فريق أهلي جدة السعودي.
يوسف بلايلي يمتلك عدة عروض منها غلطة سراي التركي، الذي يرغب في التعاقد معه ليكون بديلا عن لاعبه النيجيري هنري أونيكورو، في حال رحل إلى موناكو الفرنسي.

ويمتد عقد الجزائري جناح النادي الأهلي إلى يونيو 2022، بعد أن انتقل في صيف 2019 قادما من نادي الترجي التونسي بعد بزوغه بشكل لافت، حيث خاض 103 مباراة، وسجل21 هدف، وصنع 37 هدف آخرين.

ومنذ أن وطأت قدماه في الأراضي السعودية، خاض صاحب الـ28 عاما، 18 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 3 أهداف.

وقد تدرج في عدة أندية جزائرية، "اتحاد العاصمة، أهلي برج بوعريريج، مولودية وهران"، بالإضافة إلى نادي انجيه الفرنسي.

يشار إلى أنه في المجمل خاض يوسف البلايلي 211 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، وسجل 52 هدفا، وصنع 58 آخرين، وحصد 8 القاب، بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا، و4 دوري تونسي، وكأس السوبر التونسي، مع فريق الترجي، بالإضافة إلى الدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة.

وكانت توترت العلاقة بين يوسف بلايلي وإدارة أهلي جدة، خاصة في الفترة الأخيرة بعدما طالب اللاعب بدفع مستحقاته المتأخرة وإلا سوف يغادر، ليرضخ مسئولو الأهلي لهذا الطلب وتحل الأزمة.

كما أنه له عدة أزمات مع السويسري كريستيان جروس، وصالح المحمدي مدربا الأهلي السابقين، لاختلافه معهم على عدة أمور منها عدم خضوعه لقرار المدير الفني باخراجه من المباريات، ليعترض اللاعب بشكل غير لائق

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يوسف بلايلي اهلي جدة الفجر الدوري السعودي

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