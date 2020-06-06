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إسبانيا تسجل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 332 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241310 حالة.

وأضافت السلطات الإسبانية: أنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 27135 حالة"، موضحة أن أعداد المتوفين والمصابين قد تشهد تغيرات معينة نظرا لاتباع أسلوب جديد لحساب الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,885 مليون إصابة، بينهم أكثر من 399 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,375 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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