إسبانيا تسجل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 332 إصابة و حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241310 حالة.





وأضافت السلطات الإسبانية: أنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 27135 حالة"، موضحة أن أعداد المتوفين والمصابين قد تشهد تغيرات معينة نظرا لاتباع أسلوب جديد لحساب الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.



