Advertisements

مفاجأة.. عمر السعيد يحسم موقفه بشأن العودة لدجلة

السبت 06/يونيو/2020 - 07:14 م
عمر السعيد
عمر السعيد
حسام مجدي
حسم عمر السعيد نجم خط هجوم نادي الزمالك وجهته القادمة في حالة رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك بدأ منذ فترة في التفكير في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال هذا الموسم.

وتلقى عمر السعيد العديد من العروض في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولكن كان ينتظر قرار الزمالك بشأن مستقبله والذي لم يحسمه النادي حتى الآن.

واستقر عمر السعيد على العودة إلى صفوف نادي وادي دجلة من جديد في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن صفوف الزمالك في الصيف.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض أنه لا يمانع في بيع عمر السعيد في الصيف القادم ولكن يتبقى قرار الأبيض بشأن مستقبل اللاعب.

أخبار تهمك

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"حفتر" يطالب الرئيس السيسي بإلزام تركيا بهذا الأمر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ ساعتين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. طبيب رجاء الجداوي ينفي خروجها من العناية المركزة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مشروع استاد الزمالك الجديد

منذ ساعة و نصف

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على رفض المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

07:30 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

03:29 م

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين