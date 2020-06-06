"بالأحمر".. مي عمر تشعل "إنستجرام"

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تحرص النجمة مي عمر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بفستان أحمر قصير، وعلقت قائلة الأوقات الصعبة لا تنتهي ..الناس الصعبة تنتهي".





يذكر أن مي عمر خاضت السباق الرمضاني "الفتوة"،وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.