كاتب صحفي: الحل العسكرى يكلف ليبيا خسائر كبيرة

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن مؤتمر القاهرة الذي عقد اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية، يعد استكمالا للجهد والحراك المصري منذ 2014 وحتى الآن.





وأضاف "العشري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة" صدى البلد، أن ما قامت به مصر يشهد ذروته في الثلاث سنوزات الأخيرة، وحقق نجاحات كبيرة من خلال رعاية ما يقرب من 9 اجتماعات.





ولفت العشري إلى أن اجتماعات القاهرة على مدار 3 أيام والحضور المصري المكثف والقيادات الليبية يؤكد أن مبادرة اليوم تحظى بثقة وقبول المجتمع الدولي.

وأكد على أن قطر وتركيا يستمرون في الحراك السلبي لأن مصلحتهم في العنف داخل ليبيا ولهذا يريدون خلق فوران داخل ليبيا من خلال إرسال المرتزقة والأسلحة.



وأردف مدير تحرير جريدة الأهرام، أن تركيا تسعى إلى نهب ثروات ليبيا وتعكير أجواء المجتمع الليبي، مؤكدا أن تركيا لا تستطيع تحمل ضغط المجتمع الدولي الذي لا يريد خلق سوريا جديدة في ليبيا.



وأشار إلى أن مصر تسعى للحل السلمي في ليبيا لأن الحل العسكري سيكلف المجتمع الليبي خسائر كبيرة على الجميع، لافتا غلى أن المبادرة المصرية تهدف إلى إقامة انتخابات وتشكيل دستور جديد والكرة الآن في الملعب الدولي للضغط على تركيا والسراج.



وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه شرف اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية والذي أسفر عن إعلان القاهرة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل.

ونشر الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تغريدة قال خلالها: "شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي، وإنه لمن دواعي اعتزازي أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة، حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.



