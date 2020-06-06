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السفارة السعودية في أستراليا تودع الرحلة الاستثنائية الخامسة إلى الدمام
السبت 06/يونيو/2020 - 07:00 م
الفجر السعودي
تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، ودّعت السفارة السعودية في كانبرا بدولة أستراليا، بمشاركة القنصلية العامة في سيدني، الرحلة الاستثنائية الخامسة من سيدني إلى مدينة الدمام.
حيث وصل عدد العائدين من أستراليا إلى أكثر من 1000 مواطن، بمتابعة من وزير الخارجية، وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد السليم.
وتناوب على قيادة الطائرة التي نقلت نحو 180 مواطناً من نوع "دريم لاينز" 3 طواقم خاصة، في رحلة استثنائية لأكثر من 24 ساعة بالجو، ولم تمض أكثر من ساعتين في الأراضي الأسترالية. وكان في وداع المغادرين بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان المطيري، وعدد من أعضاء السفارة، لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم.
وتعمل السفارة السعودية بأستراليا خلال الأيام القادمة على مضاعفة جهود إعادة المواطنين السعوديين الراغبين في العودة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.
وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.
ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.
ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.
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