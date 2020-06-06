خالد الجندي: غشاء البكارة ليس دليلا على العفة وعدم الانحراف (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن غشاء البكارة ليس له علاقة بالاستقامة أو الاخلاق الحمدية على وجه الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك آلاف النساء قتلت ظلمًا خاصة في الصعيد، لعدم الدراية بهذا الغشاء، معقبًا:" البعض يظن أن الله قام بإعداد هذا الغشاء كعلامة لجودة المرأة، ولم يعد هذه العلامة للرجل، يعني ربنا منحاز للرجل ضد المرأة".





وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت،: "يا دي الذل ويادي العار، إيه اللي هيمنع البنت من الانحراف، دينها ولا الغشاء، ضميرها ولا الغشاء، إذا لم تثق في تدين ابنتك فلا قيمة لأي شيء بعد ذلك".





ووأضاف أن الرجالة في العصور الوسطى كانوا يضعون على زوجاتهم حزام حديد بقفل، يسمى بحزام العفة، معقبًا: "لما يجي من الحرب هو بس الل يفتحه، احنا أمام خطاب علماني متخلف، عايز يلغي الدين، وخطاب دعوي متطرف يريد اعادتنا إلى العصور الوسطى".