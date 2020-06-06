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الرميح عن كلمة السيسي: موجهة للمجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه ليبيا (فيديو)
السبت 06/يونيو/2020 - 07:05 م
قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، هي موجهة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه الأزمة الليبية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد إنه كان على ثقة تامة بقيام مصر بالتحرك في الوقت المناسب لإنهاء الأزمة الليبية بعد إطلاق إعلان القاهرة متضمنًا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا.
وأضاف أن حل الأزمة الليبية جاء من مصر الشقيقة الكبرى أرض الكنانة التي وضعت التشخيص المناسب للأزمة الليبية، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأي دولة بالمزايدة فالرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب العالم وكأنه يقول لهم أنتم عليكم الالتزام القانوني والأخلاقي والسياسي يا من وقعتم ليبيا في مستنقع الإرهاب.
وكشف رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن المبادرة المصرية تحدثت عن إنهاء المليشيات المسلحة ونزع السلاح وسيادة القوات المسلحة الليبية على الأراضي الليبية.
وتابع مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن المبادرة المصرية حضره سفراء من الدول الكبرى الخمسة والاتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي حتى ينقلوا وجهة النظر المصرية إلى رؤساؤهم.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام بجولات مكوكية مع وزير الخارجية سامح شكري لإنجاح المبادرة المصرية وتم التواصل بخصوص ذلك الشأن مع الرئيس الأمريكي والروسي والفرنسي والمستشار الألمانية إنجيلا ميركل.
واختتم تصريحاته قائلا إن العالم يعي من هي مصر، كاشفا أن المبادرة المصرية في طريقها إلى مجلس الأمن من أجل اعتمادها وتنفيذها لحل الأزمة الليبية.
- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.
- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة
وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا
وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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