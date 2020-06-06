الجزائر: تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 10 آلاف حالة





سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، 115 إصابة و 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10050 و إجمالي الوفيات إلى 698 حالة .





وقال رئيس لجنة رصد فيروس كورونا جمال فورار: إن "178 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين الى 6631".





وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن بلاده وصلت إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا في يوم 29 أبريل الماضي بتسجيلها 199 إصابة جديدة.





وأوضح بن بوزيد، في تصريحات للتلفزيون الحكومي أن الوضع الحالي يتسم بالاستقرار النسبي، ما يسمح ببدء رفع تدريجي للحجر اعتبارا من يوم الأحد.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,913 مليون إصابة، بينهم أكثر من 399 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,384 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



