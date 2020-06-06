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الرئيس الأمريكي يأمر بتشديد الرقابة على الشركات الصينية

السبت 06/يونيو/2020 - 06:21 م
الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، المنظمين الأمريكيين باقتراح عدة طرق لتشديد الرقابة على الشركات الصينية المدرجة في بورصة نيويورك خلال الـ 60 يوم القادمين.

وقال ترامب: "في حين تجني الصين مزايا من الأسواق الأمريكية، فإن الحكومة الصينية منعت شركات كبرى في الصين من الالتزام بحماية المستثمرين التي تنطبق على جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة".

وأضاف: "يجب اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء الممارسة الصينية المتمثلة في انتهاك متطلبات الشفافية الأمريكية دون التأثير سلبًا على المستثمرين".

هذا واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشركات الصينية بسبب ممارسات محاسبية صينية وصفتها بالمشبوهة، وكثفت واشنطن جهودها لقمع الشركات الصينية مع استمرار التوتر حول هونج كونج ليصبح وصول الشركات الصينية إلى أسواق رأس المال الأمريكية نقطة خلاف هي الأحدث بين الطرفين.

ويذكر أن هونج كونج كانت أكبر وجهة إدراج عالمية في العام الماضي؛ حيث ولدت 40.24 مليار دولار، وهي خامس وجهة إدراج عالمية حتى الآن هذا العام.

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