natiga أعرف الآن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بعد أعلانها رسميا

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا نتيجـــــة الصف الأول والثاني الثانوي اليوم السبت بالموافق 6/6/2020 ويمكن للجميع الحصول علي النتيجة عبر موقع الثانوية العامة حيث ينتظر الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي نتيجة أمتحانات الترم الثاني بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم بعد أنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية وتبلغ أعداد الطلبة الذين تقدموا إلي أمتحان هذا العام ألكترونيا للصفين الأول والثاني الثانوي طبقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرابة المليون ومائتي ألف طالب وطالبة ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الأستعلام عن النتيجة بعد الواحدة ظهرا علي موقع الثانوية العامة.









رابط إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي اليوم





أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إعـــلان نتيجـــــة الصف الأول والثاني الثانوي اليوم علي موقع بوابة الثانوية العامة حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة بشكل ألكتروني عبر الأنترنت ونقدم لكم من خلال موقعنا في العارضة رابط مباشر لنتيجة الصف الأول والثاني الثانوي وهو الآتي:



