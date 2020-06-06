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natiga أعرف الآن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بعد أعلانها رسميا
السبت 06/يونيو/2020 - 06:36 م
natiga أعرف الآن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بعد أعلانها رسميا
أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا نتيجـــــة الصف الأول والثاني الثانوي اليوم السبت بالموافق 6/6/2020 ويمكن للجميع الحصول علي النتيجة عبر موقع الثانوية العامة حيث ينتظر الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي نتيجة أمتحانات الترم الثاني بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم بعد أنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية وتبلغ أعداد الطلبة الذين تقدموا إلي أمتحان هذا العام ألكترونيا للصفين الأول والثاني الثانوي طبقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرابة المليون ومائتي ألف طالب وطالبة ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الأستعلام عن النتيجة بعد الواحدة ظهرا علي موقع الثانوية العامة.
رابط إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي اليوم
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إعـــلان نتيجـــــة الصف الأول والثاني الثانوي اليوم علي موقع بوابة الثانوية العامة حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة بشكل ألكتروني عبر الأنترنت ونقدم لكم من خلال موقعنا في العارضة رابط مباشر لنتيجة الصف الأول والثاني الثانوي وهو الآتي:
لمعرفة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي اضغط هنا.
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي اليوم السبت 6/6/2020
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح منظومة الأمتحانات الألكترونية لطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي فقد أدي قرابة المليون ومائتين طالب وطالبة أمتحانات الترم الثاني بشكل ألكتروني علي مواقع وزارة التربية والتعليم بمجموع أكثر من 10 ملايين أمتحان بعد أن توقفت أعمال الدراسة عقب وباء كورونا في منتصف مارس كما تم الأعلان أن نسبة النجاح مرتفعة لجميع المراحل التعليمية مما يثبت نجاح التجربة والتي من المرجح تعميمها خلال السنوات المقبلة علي جميع المراحل التعليمية.
natiga أعرف الآن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بعد أعلانها رسميا
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