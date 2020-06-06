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برشلونة يضع هدف ليفربول على قائمة الراحلين

السبت 06/يونيو/2020 - 06:31 م
برشلونة
برشلونة
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن عثمان ديمبيلي قريب من الرحيل عن برشلونة وسط شائعات من ليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

يواجه ديمبيلي العديد من مشاكل الإصابات منذ انضمامه إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند مقابل  96.8 مليون جنيه استرليني في عام 2017.

لعب ديمبيلي 74 مباراة فقط مع البلوجرانا في جميع المسابقات عبر المواسم الثلاثة الماضية ، وسجل خلالها 19 هدف.

على الرغم من انتكاساته العديدة وافتقاره إلى الشكل ، يُعتقد أن عددًا من الأندية يثقل حركة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

يدعي منفذ الرياضة الإسباني أن برشلونة سينظر في أي عروض لـ ديمبيلي هذا الصيف بعد إتاحته للبيع.

يرغب ليفربول لتقديم المنافسة لمحمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ، في حين أن يوفنتوس وبي إس جي جيرمان أيضًا لضم ديمبيلي.

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ليفربول صلاح ديمبلي برشلونة الفجر

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