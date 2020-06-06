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السعودية وروسيا على موعد مع اتفاق جديد لقيادة أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاعات

السبت 06/يونيو/2020 - 06:23 م
اوبك
اوبك

استعدت أوبك وروسيا وحلفاؤهما يوم السبت لتمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو  بعد أن تضاعفت أسعار الخام في الشهرين الماضيين لجهودهم التي أسفرت عن سحب ما يقرب من 10% من الإمدادات العالمية من السوق.

ووفقا لمسودة مع بدء مؤتمر بالاتصال المرئي عن بعد، فمن المقرر أن تطلب المجموعة المعروفة باسم أوبك+ من الدول التي تخطت حصصها في مايو أيار ويونيو ، مثل نيجيريا والعراق، بالتعويض عن ذلك من خلال خفض إضافي في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول.

كانت مجموعة أوبك+ قد اتفقت في أبريل على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو أيار ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو  إلى ديسمبر.

وارتفع خام القياس برنت بما يقرب من 6% يوم الجمعة ليجري تداوله بأكثر من 42 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل . لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.

وقالت مسودة إعلان أوبك+ إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى ديسمبر لمراجعة وضع السوق.

وقال مصدران بأوبك إن المجموعة اتفقت على تمديد الخفض لمدة شهر واحد.

وقبل بدء المحادثات قالت مصادر بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو تموز وإن ذكرت أن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس آب بل وحتى ديسمبر كانون الأول.

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