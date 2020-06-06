بعد استمتاعها بالأجواء الصيفية.. نيرمين الفقي تتصدر تريند "جوجل"

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تصدرت الفنانة نرمين الفقي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد مشاركته جمهورها بصورة مع أصدقائها وهم يستمتعا بالصيف في حمام السباحة.



ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجماهير وتفاعل الجمهور من خلال خاصية التعليقات،ويقوم عدد من الفنانين بالإستمتاع بالأجواء الصيفية بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة" الذي يتم عرضه في هذه الأيام على قناة " dmc"، ويشاركها في هذا العمل عدد من الفنانين منهم سوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، وسيد رجب وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.