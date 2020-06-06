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شاهد.. محمد رمضان يتستعين بنجله للدعاية عن "كورونا فيرس"

السبت 06/يونيو/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في هذه الصورة برفقة ابنه، وكتب عليها قائلاً: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان، قد خاض سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل ''البرنس" وقام بتجسيد دور رضوان البرنس.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي، ريم سامي.

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