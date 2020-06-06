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وزير التعليم: جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ناجحين بشرط

السبت 06/يونيو/2020 - 06:23 م
ارشيفية
ارشيفية
ريم محمود
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عّن تفاصيل جديدة فيما يخص نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتابع الوزير في تصريحات له علي جروبات المعلمين أن جميع الطلاب ناجحين بشرط، قائلا: "من ظهرت له نتيجة أيا كان محتواها فهو ناجح وقد تم تقييم الدرجات كلها داخل الوزارة، لا تنشغلوا بأي شئ آخر. ".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أنه يمكن التعرف على نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الرابط بالضغط هنا

وأوضحت أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته، مشيرة إلى أنه ستتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريبًا.


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عّن عدة إجراءات وهي:
 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كافة إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.


- سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

- تم زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

- سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.

- سيتم إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات.

- سيتم تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

- التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا وفقًا للوحات إرشادية والملاحظ يتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين.

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