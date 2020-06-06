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جدة تبدأ بتطبيق قرار إعادة تشديد الاحترازات الصحية لمدة 15 يوماً

السبت 06/يونيو/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
بدأت مدينة جدة بتطبيق قرار إعادة تشديد الاحترازات الصحية لمدة 15 يوماً، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال الموافق 20 يونيو، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أمس (الجمعة)، موضحا أن ذلك جاء بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

ووفقا لما أوضحه في وقت سابق مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، فإن وزارة الصحة ترصد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل يومي لمدة 24 ساعة بدءا من الساعة 12 منتصف الليل لكل يوم، ويتم إعلان الحصيلة في اليوم الذي يليه.

ووفقا للآلية المذكورة، فقد رصدت "عكاظ" إجمالي الإصابات في محافظة جدة منذ تطبيق قرار رفع الإجراءات الاحترازية تدريجياً مع أولى ساعات فجر الخميس 5 شوال الموافق 28 مايو، وحتى آخر إحصاء معلن اليوم لحصيلة الإصابات اليومية من منتصف ليل أمس الأول (الخميس) وحتى منتصف ليل أمس (الجمعة)، والتي تنشرها وزارة الصحة يوميا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمستجدات.

ووفقا للإحصاء، فقد شهدت محافظة جدة تفاوتاً في أعداد الإصابات يومياً، إذ جاءت حصيلة الحالات اليومية خلال هذه الفترة منذ رفع الإجراءات الاحترازية تدريجياً كالتالي: 251، 247، 586، 293، 279، 418، 259، 459، 572 حالة، وبذلك يتضح أن إجمالي حالات الإصابة بالفايروس في جدة منذ بدء رفع الإجراءات الاحترازية وحتى منتصف ليل أمس، بلغ 3364 إصابة.

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