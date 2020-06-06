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الأردن: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 11 إصابة جيديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 795 حالة.

وبينت رئاسة الوزراء الأردنية في موجز إعلامي، أن الإصابات توزعت على النحو الآتي: وسجلت وزارة الصحة أيضا "15 حالة شفاء، 10 في مستشفى الأمير حمزة، و5 في مستشفى الملكة علياء".

ولفتت إلى إجراء 4090 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 217 ألفا و905 فحوص.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,885 مليون إصابة، بينهم أكثر من 399 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,375 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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