Advertisements

شاهد.. زينة عن صديق طفولتها: "أكبر مني بكتير"

السبت 06/يونيو/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، وظهرت في هذه الصورة برفقة صديق طفولتها، وكتبت قائله: "شكرًا اخويا، صديق الطفولة بس انت اكبر منى أكيد وبكتير".


حيث توالت عليها العديد من التعليقات، لبعلق أحد المتابعين قائلاً: "زي القمر بنموت فيكي".


يذكر أن زينة خاضت سباق دراما رمضان 2020 بمشاركتها في مسلسل "جمع سالم'' الذي من بطولتها ويشارك في بطولته أيضًا ودلال عبد العزيز وسلوى خطاب وهايدي رفعت ورنا سماحة وميدو عادل ومحمد شاهين وريم البارودي ومحمد علاء وأحمد سلطان وأحمد صيام وماجدة منير، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.

أخبار تهمك

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"حفتر" يطالب الرئيس السيسي بإلزام تركيا بهذا الأمر

منذ أقل من ساعتين

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي كورونا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 16 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على رفض المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين