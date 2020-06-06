شاهد.. زينة عن صديق طفولتها: "أكبر مني بكتير"

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، وظهرت في هذه الصورة برفقة صديق طفولتها، وكتبت قائله: "شكرًا اخويا، صديق الطفولة بس انت اكبر منى أكيد وبكتير".حيث توالت عليها العديد من التعليقات، لبعلق أحد المتابعين قائلاً: "زي القمر بنموت فيكي".يذكر أن زينة خاضت سباق دراما رمضان 2020 بمشاركتها في مسلسل "جمع سالم'' الذي من بطولتها ويشارك في بطولته أيضًا ودلال عبد العزيز وسلوى خطاب وهايدي رفعت ورنا سماحة وميدو عادل ومحمد شاهين وريم البارودي ومحمد علاء وأحمد سلطان وأحمد صيام وماجدة منير، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.