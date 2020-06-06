عاجل.. قناة النهار تقرر وقف برامجها





وتم منع الفنانة ريم البارودي من الظهور على وسائل الإعلام المرئية بسبب عدم تأييدها في الجداول الخاصة بالنقابة، ومن المفترض أن يسري هذا القرار لحسن تقنين وضعها والتوصل لحل.







أصدرت شبكة قنوات "النهار"، قرار بتعليق البث الحي للقناة، وإلغاء كل البرامج المذاعة على الهواء، وسيقومو بإعادة بعض البرامج والمسلسلات إلى إشعار آخر لكي يتوصلو لحل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، منع ظهور 5 إعلاميين من قناة "النهار"، ومنع أيضا القرار عدد من الإعلاميين والفنانين منهم "ريم البارودي وهالة فهمي ودعاء فاروق وبوسي الطيار"، لمدة عام لعدم الظهور على الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة والإليكترونية.