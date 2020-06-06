طرح خضراوات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)



وأوضحت أنه تم طرح منتجات محاصيل الخضر (العقلة الشتوية) للصوب الزراعية المنفذة بمشتل الإدارة الزراعية وكانت من الخيار والكوسة.



وأشارت إلى أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية وتوليها الدولة أهمية كبيرة لإنتاج المحاصيل عالية الجودة وتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضروات لصالح المواطنين بهدف القضاء على ظاهرة غلاء الأسعار.



ولفتت إلى أنه جاري التوسع في إنشاء الصوب الزراعية، بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص ضمن أنشطة الوحدات القروية الإنتاجية وانطلاقًا من دور المدينة وخططها المستقبلية لمكافحة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، موضحةً انه من المقرر أن يتم طرح المنتجات الزراعية " ملوخية وبامية " في منفذ الإدارة بالكيلو 5 إلى جانب بيع الدواجن والذي يستمر على مدار اليوم، حيث تم زراعة أهم أصناف الخضراوات التي يزداد الطلب عليها من المواطنين وبيعها بأسعار أقل من سعر السوق.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.



وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.



ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



تفقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، الصوبات الزراعية بمقر الإدارة الزراعية بسفاجا لمتابعة محصول الخضراوات في الصوبات ومشتل نباتات الزينة والنباتات العطرية.وأضافت "المغربي" أنه جاري طرح منتجات الصوب الزراعية من محاصيل الخضروات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال السيارات والمنافذ المتنقلة التابعة للمدينة.