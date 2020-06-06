الدخول برقم الجلوس.. مطران الفيوم يخصص قداسًا لطلاب الثانوية العامة

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أصدر الأنبا إبرآم، مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، قرارًا استثنائيًا لطلبة الثانوية العامة، من أبناء الكنيسة، بمحافظة الفيوم، بشأن حضور القداسات في كنائس الإيبارشية قبل بدء الامتحانات، حيث قرر المطران حضور الطلبة القداسات وفقًا لعدة ضوابط احترازية وتتضمن التعليمات النقاط التالية:



- التناول قاصر على طلبة الصف الثالث الثانوى فقط يوم الأحد 7 يونيو الجارى بجميع كنائس الإيبارشية ماعدا دير القديس الأنبا إبرآم.



- الدخول للكنيسة بموجب أصل رقم جلوس الطالب وغير مسموح بدخول مرافقين أو أحد أفراد الأسر منعًا التكدس.



- يفضل حضور الطالب بالكنيسة التابع لها أو الأقرب للمنزل الذى يقطن به.



- الاستفسار من الكهنة بكل كنيسة بموعد القداس على أن يكون الموعد قبل انتهاء الصلاة بنصف ساعة، حيث إن الأبواب الخارجية ستكون مغلقة قبل الموعد الذى سيحدده الأباء للدخول للكنيسة.



- الانتظار للتناول بفناء الكنيسة أو بمبنى الخدمات بحسب النظام المقرر بكل كنيسة.



- امتناع أي شخص عن الحضور إذا كانت درجة حرارة جسمه مرتفعة أو تبدو عليه أى من الأعراض الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا.



- ضرورة الالتزام بالقواعد الطبية الاحترازية من ناحية ارتداء الكمامة والجوانتى قبل دخول الكنيسة والحرص على الوقوف على بعد مسافات، وإحضار كافة المتعلقات الشخصية وعدم المخالطة مع الحاضرين.



- ضرورة الالتزام وعدم طلب أى استثناءات فى كل ما تم عرضه.



وكان الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم للأقباط الأرثوذكس، قرر السماح بصلوات الأكاليل بمطرانية الفيوم، خلال فترة الخماسين المقدسة وذلك كاستثناء، وبعد توقيع العروسين على إقرار بأن يكون عدد الحضور 10 أفراد من المدعوين، منهم الأب والأم والكاهن وشماس واحد فقط.



وقال الأنبا إبرام، مطران الفيوم، إنه تقرر إتمام صلوات الأكاليل وفقًا للضوابط والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الكنيسة، مضيفا: انه لا بد أن يكون إتمام صلاة الأكاليل فقط دون الخطوبات للذين كانوا قد حجزوا بالكنائس في فترة الخماسين وللذين حرروا محضر الخطوبة من قبل، ويريدون الحجز لإتمام الإكليل سواء في الخماسين أو بعد صوم الرسل، وكذلك التحويلات لخارج الإيبارشية.

