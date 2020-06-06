ما هي خطة البيئة للتخلص الآمن من الكمامات



التخلص من الكمامات



عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإجراءات التي كانت تتخذها الوزارة بعد فرض ارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة، وتقوم الوزارة "التوعية" بكيفية التعامل الآمن مع معدات الوقاية الشخصية قبل إلقائها مع القمامة المنزلية، وأوصت بتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الفضائية عن أهمية التخلص الآمن من تلك المستلزمات.



تقوم الوزارة بالتوعية بكيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية من خلال تنفيذ حملات المرور على المستشفيات، بالإضافة إلي زيادة حملات التوعية من خلال السوشيال ميديا، للتوعية بكيفية التخلص الآمن من مسلتزمات الطبية للوقاية الشخصية.



مخلفات الطبية



أكدت الوزيرة، أن الأسلوب الآمن للتعامل مع "الجوانتي والكمامة" بالمنازل، يبدأ بغسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الاستخدام، ووضع الجوانتيات والكمامات بعد تقطيعها في كيس، ووضعه مع المخلفات المنزلية، وحذرت الوزيرة من خطورة عدم التخلص الآمن من الكمامات والذي يؤدي إلى آثار صحية خطيرة.



أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تتخذ عقوبات لمنع إعادة إستخدام الكمامات والجوانتيات، وتوفير مستلزمات الطبية لعمال النظافة بالمحافظات، والإلتزام بتطبيق العقوبات بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع



فرض عقوبات



أكد الدكتور طارق العربي، مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، أن وزارة البيئة تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير آمنة.



وأضاف "العربي"، خلال مداخلة في برنامج "مساء دي إم سي"، للإعلامي رامي رضوان، أن هناك أماكن يحدث فيها التخلص الآمن من النفايات الطبية، تسعى الوزارة لتوفير الكمامات ومستلزمات الوقاية الشخصية للعمال بقطاع النظافة للمحافظة على صحتهم.



أكد مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، على ضرورة التخلص من النفايات الطبية منها الكمامات لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.



منع العدوى



قال محمد معتمد معاون وزيرة البيئة، إن هناك طرق تستخدمها المستشفيات للتخلص من المخلفات الطبية منها الكمامات وباقي المسلتزمات الطبية، موضحا أن هذه الطرق أعلى درجات الحرص لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.



أضاف معاون وزيرة البيئة، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، أن طرق التخلص من المخلفات الطبية تزيد أهميتها في المنشآت الفندقية والمحلات التي تشهد تجمع للمواطنين، وينبغي التخلص من الكمامات لأنها قد تؤدي لنقل العدوي في حالة إلقائها في الشوارع، وقد يعاد استخدامها مرة أخرى.



كشف معاون وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة اتفقت مع المنشآت الفندقية على ضرورة أن يكون التخلص من المخلفات الطبية في حقائب أخرى عن الحقائب الخاصة بالمخلفات الأخرى مع ضرورة تعقيمها لمنع انتشار عدوى كورونا.

وضعت وزارة البيئة، خطة للتخلص الآمن من الكمامات والقفازات الطبية المستعملة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لدفن النفايات الطبية بطريقة آمنة، بالإضافة إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة للتخلص من نفايات المستشفيات والحجر الصحي وتوزيع الكمامات الطبية والقفازات على عمال النظافة.