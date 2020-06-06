عاجل.. وزيرة الصحة: نتيجة علاج كورونا بالهيدروكسي جيدة جدا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الهيدروكسي كلوركين مازال موجود بالبروتوكول العلاجي المصري لعلاج مصابي كورونا، ونتيجة العلاج بعقار الهيدروكسي كلوكين جيدة جدًا.





وأضافت هالة زايد، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش جولة تفقدية لها بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن استخدام هيدروكسي كلوكين للوقاية لا يمكن إقراره دون استشارة الطبيب، مشددة على أن الكمامة وغسل الأيدي هي أهم وسيلة وقاية للمواطنين.





وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم وضع معايير لصرف الأدوية الخاصة بالمناعة والمضادات الحيوية، بعد التكالب عليها من قبل المواطنين وخلو الصيدليات الخاصة منها.