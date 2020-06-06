وزيرة الصحة توجه رسالة للمستشفيات الخاصة بشأن علاج مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت الباب أمام المستشفيات الخاصة للمشاركة في علاج مصابي كورونا.





وأضافت هالة زايد، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش جولة تفدية لها بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أننا لاحظنا مبالغة غير مسبوقة في أسعار علاج كورونا داخل المستشفيات الخاصة.





ووجهت وزيرة الصحة رسالة للمستشفيات الخاصة، قائلة: "أحنا في أزمة مهما كانت تكلفتها، ده ظرف طارئ، وعلى القطاع الخاص أن يساهم فيها رحمة بالمواطنين"، مناشدًا أي مواطن يواجه مبالغة في علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة بتقديم شكوى للوزارة للتحقيق فيها.