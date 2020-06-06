حزب الوفد: مبادرة السيسي تنهي معاناة الشعب الليبي

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة الليبية، خطوة مهمة من جانب القيادة المصرية تنهي معاناة الشعب وتعيد مؤسسات الدولة القوية.





وأضاف الجندي، في بيان، اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتحقيق صالح الشعب الليبي ومؤسسات الدولة الليبية، وإنهاء حالة الصراع الدائرة على الأراضي الليبية والتي يدفع ثمنها الشعب الليبي نفسه.





وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم والعالم التي لا تتدخل في الأزمة الليبية لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية لها على حساب الليبيين، ولكن يدفعها رغبتها في توحيد الصف الليبي وإعادة مؤسسات الدولة لقوتها السابقة لتخطي مرحلة التناحر الحالية.





وأوضح المهندس حازم الجندي، أن مبادرة الرئيس المعلنة اليوم من القاهرة بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر، من شأنها وقف التدخلات الخارجية وإبعاد الأطراف الإقليمية الساعية إلى نشر الفوضى في المنطقة.





وأكد الجندي، أن أي حل للصراع في ليبيا يبدأ من تفكيك الميليشيات المسلحة ورفع يد الأطراف الخارجية التي تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب لها على حساب ليبيا وشعبها.





- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس .





- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا .





- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة





وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة .





ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .





- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا





وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية .





- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا





وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة .





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية .



