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خاص لـ"الفجر الفني".. طبيب رجاء الجداوي ينفي خروجها من العناية المركزة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:47 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
نشرت بعض المواقع في الساعة الماضية بعض الشائعات حول خروج الفنانة رجاء الجداوي من العناية المركزة،وتحسن حالتها الصحية.

وأكد الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية في تصريح خاص لـ"الفجرالفني" أن الفنانة رجاء الجداوي لم تخرج من العناية المركزة حتى الآن وأن هذه مجرد شائعات.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، ونقص نسبة الأكسجين في الدم ولكن وضح الأطباء تحسن حالتها الصحية بعد ثلاث أيام في العناية المركزة

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