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ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ اليوم
السبت 06/يونيو/2020 - 05:34 م
مصطفى صابر
تمكن نادي بايرن ميونيخ من الفوز على نظيره باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف هدفين، في مباراة قوية ومثيرة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني " البوندسليجا".
وبعد هذا الفوز الكبير وسع البافاري فارق النقاط وبينه وبين بوروسيا دورتموند إلى 10 نقاط ، كما أقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ:
1- بايرن ميونخ: 70 نقطة.
2- بوروسيا دورتموند: 60 نقطة.
3- لايبزيج: 58 نقطة.
4- بوروسيا مونشنجلادباخ: 56 نقطة.
5- باير ليفركوزن: 56 نقطة.
6- فولفسبورج: 42 نقطة.
7- هوفنهايم: 42 نقطة.
8- فرايبورج: 38 نقطة.
9- هيرتا برلين: 38 نقطة.
10- شالكة: 37 نقطة.
11- كولن: 34 نقطة.
12- آينتراخت فرانكفورت: 32 نقطة
13- أوجسبورج: 31 نقطة.
14- يونيون برلين: 31 نقطة.
15- ماينز: 28 نقطة.
16- فورتونا دولسدروف: 27 نقطة.
17- فيردر بريمن: 25 نقطة.
18- بادربورن: 19 نقطة.