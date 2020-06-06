ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ اليوم

تمكن نادي بايرن ميونيخ من الفوز على نظيره باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف هدفين، في مباراة قوية ومثيرة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني " البوندسليجا".





وبعد هذا الفوز الكبير وسع البافاري فارق النقاط وبينه وبين بوروسيا دورتموند إلى 10 نقاط ، كما أقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ:





1- بايرن ميونخ: 70 نقطة.





2- بوروسيا دورتموند: 60 نقطة.





3- لايبزيج: 58 نقطة.





4- بوروسيا مونشنجلادباخ: 56 نقطة.





5- باير ليفركوزن: 56 نقطة.





6- فولفسبورج: 42 نقطة.





7- هوفنهايم: 42 نقطة.





8- فرايبورج: 38 نقطة.





9- هيرتا برلين: 38 نقطة.





10- شالكة: 37 نقطة.





11- كولن: 34 نقطة.





12- آينتراخت فرانكفورت: 32 نقطة





13- أوجسبورج: 31 نقطة.





14- يونيون برلين: 31 نقطة.





15- ماينز: 28 نقطة.





16- فورتونا دولسدروف: 27 نقطة.





17- فيردر بريمن: 25 نقطة.





18- بادربورن: 19 نقطة.



