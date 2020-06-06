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"الصحة": غسل اليدين بالماء والصابون أهم وسيلة للوقاية من كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
حثت وزارة الصحة السعودية، الجميع على ضرورة الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، مؤكدة على أنه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة لبس الكمامة سواءً كانت طبيّة أو قماشية أو غطاءً مُحْكَمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرّع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3121 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98869، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1175، ما يرفع الإجمالي 71791.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مدينة الرياض تتصدر قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.

ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.

ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.

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