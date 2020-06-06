مفاجأة.. بشأن مفاوضات للزمالك لضم المثلوثي









كشفت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة نادي الزمالك في الحصول على خدمات نجم جديد من نجوم المنتخب التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت التقارير أن نادي الزمالك دخل منذ فترة في مفاوضات مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الصفاقسي التونسي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وأكد المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس أن الزمالك بالفعل تفاوض لضم حمزة المثلوثي في الصيف القادم.





وقال مدرب منتخب تونس في تصريحات تليفزيونية: "حمزة المثلوثي تحدث معي عن وجود عروض من مصر وبالأخص نادي الزمالك وسيبحث عن الأفضل ويتخذ قراره".





وسيدخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع نادي الصفاقسي في الفترة المقبلة لإنهاء الاتفاق بشأن ضم حمزة المثلوثي في الصيف القادم.



