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رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2020 التيرم الثاني عبر بوابة الأزهر التعليمي

السبت 06/يونيو/2020 - 05:27 م
نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهر
نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهر
رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2020 التيرم الثاني عبر بوابة الأزهر التعليمي

يترقب طلاب المعاهد الأزهرية ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهر وتحميلها على الموقع الإلكتروني الرسمي وهو بوابة الأزهر الإلكترونية، وننشر رابط الموقع الرسمي وخطوات الاستعلام عن النتيجة بإدخال اسم الطالب ورقم جلوسه، ويتوقف إعلان النتائج على الانتهاء من تقييم الأبحاث التي تقدم بها الطلاب بدلا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا لقرار إلغائها للحفاظ على الطلاب من تفشي عدوى كورونا.


نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهر

وكان طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي قد انتهوا من تقديم الأبحاث المطلوبة منهم في الوقت المحدد لها وخضعت أبحاث الطلاب للتقييم لمعرفة النتيجة التي ترتب عليها نتائج الفصل الدراسي الثاني و العام الدراسي الحالي


ويمكن الاستعلام الآن عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2020 الأزهري من خلال موقع الأزهر التعليمي الفصل الدراسي الثاني 2020 بجميع المحافظات من هنا.


خطوات الاستعلام عن النتيجة

ونظرا لاستمرار عمليات البحث من قبل جميع طلاب أولى إعدادي بمختلف المحافظات عن النتيجة، ننشر الآن الرابط الخاص بها وخطوات الاستعلام وهي كالتالي:

الدخول إلى الرابط الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

كتابة اسم الطالب.

كتابة الكود الخاص بالطالب.

تحديد الصف الدراسي.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة لتظهر فور تحميلها .


إلغاء امتحانات الترم الثاني

الجدير بالذكر أن مشيخة الأزهر الشريف كانت قررت في منتصف شهر مارس الماضي تعليق الدراسة بالمعاهد الأزهرية كما فعلت وزارة التربية والتعليم وأتاحت منصات التعلم عن بعد للطلاب لاستكمال دراستهم عبر فصول إلكترونية ولكن سرعان ما اتخذت المؤسسات التعليمية قرارا بإلغاء امتحانات الترم الثاني واستبدلها بتكليف الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بعمل مشاريع بحثية .

وأتاحت المؤسسات التعليمية المنصات الإلكترونية لتسهيل تواصل الطلاب مع المدرسين وكذلك توضيح كيفية عمل البحث وخطواته  إذ يجريه الطلاب لأول مرة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2020 التيرم الثاني عبر بوابة الأزهر التعليمي

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