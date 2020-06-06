المصل واللقاح: المصاب بهذا العرض مريض مؤكد بكورونا دون مسحة (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن جميع أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض الإصابة بالبرد وحساسية الجيوب الأنفية، ولا يوجد عرض واحد يمكن من خلاله الجزم بأن الشخص مصاب بفيروس كورونا، ونتعامل مع جميع الأعراض المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس، والزكام والعطس وتكسير في العضم وفقدان حاسة الشم والتذوق والهمدان على أنها كورونا.





وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أننا تفاجئنا أن هناك عرض لأناس طبيعيين لا يشتكون من أي أعراض في الجيوب الأنفية وهي فقدان حاسة الشم والتذوق تمامًا؛ "لدرجة أن بعض المرض يقول لو شربنا كحول لا نشعر بطعمه"، مشددًا على أن هذه الحالة تشخص بنسبة 100% على أنه كورونا، وهو عرض بسيط لا يدعو للقلق، ويحتاج لعزل منزلي 10 أيام دون إجراء مسحة لكورونا أو تحاليل، مع تناول فيتامين وسوائل تعويضيه.





وتابع مدير مركز المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، أن المصاب الذي يُصاب بفقدان حاستي الشم والتذوق وحده يكون شخص متعافي مناعيًا، مشددًا على أن العرض الوحيد الذي يتوجه لعمل مسحة وتحليل هو صعوبة في التنفس المتواصل حتى مع الراحة.





وشدد، على أن الأشعة المقطعية هي الفيصل في تأكيد الإصابة بكورونا، وتعطي نتائج أكثر دقة من مسحة كورونا.





- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.

- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة



وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا



وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا