natiga نتيجة الصف الثاني الثانوي القاهرة الترم الثاني 2020

ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي أكد أنه من ظهرت نتيجته على الموقع فهو ناجح ومنقول إلى الصف الثالث الثانوي، كما ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي، بعد أن أدى ما يزيد عن مليون و200 ألف طالب الاختبارات الإلكترونية من المنزل، وهي الاختبارات التي انتهت منذ أسبوعين 20 مايو الماضي، كما بدأت 26 إبريل، وقد انتظر الطلاب ظهور نتيجة بعد عيد الفطر، إلا أنها لم تظهر إلا ظهر اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم.









موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج





أقرت وزارة التربية والتعليم ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، كما أكد موقع اليوم السابع ظهور النتيجة.





رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي وزارة التريية والتعليم هو الرابط الرسمي الوحيد حتى الآن للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.





يمكنكم المحاولة في وقت لاحق نظرًا للضغط الشديد على الموقع.





في حال التأكد من حجب نتيجة الطالب يمكن مراسلة قسم الشكاوى موقع وزارة التربية والتعليم









خطوات الحصول على النتيجة من خلال الرابط السريع





الدخول إلى الرابط من هنا





اختيار الصف الدراسي (الأول – الثاني).





كتابة الكود الخاص بك.





وستظهر لك النتيجة (نتيجة أولى ثانوي – نتيجة تانية ثانوي).







