Advertisements

قطار بايرن ميونيخ لا يتوقف ويدهس ليفركوزن ويقترب من التتويج بلقب الدوري الألماني

السبت 06/يونيو/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حقق بايرن ميونيخ فوزًا عريضًا وكبيرًا، على حساب مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

واقترب النادي البافاري بهذا الفوز من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي بعدما وسع فارق النقاط وبين أقرب منافسيه "بوروسيا دورتموند" إلى 10 نقاط كاملة.

كان ليفركوزن الباديء بالتسجيل عبر لوكاس نيكولاس ألاربو في الدقيقة 10، قبل أن يسجل كومان هدف التعادل للبايرن في الدقيقة 27، ثم أضاف ليون غوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 42، وقبل نهاية الشوط الأول جاء الدور على سيرج جنابري ليضيف ثالث أهداف البافاري.

وفي الشوط الثاني أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع للبايرن، قبل أن يقلص ريكارد فيرتنز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 89.

رفع بايرن ميونيخ رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة في صدارة الدوري الألماني، فيما توقف رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 56 في المركز الخامس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفاندوفسكي باينر ميونيخ ‏بايرن ميونيخ باير ليفركوزن الدوري الألماني

أخبار تهمك

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على رفض المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ ساعتين

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يعبر بنفيكا بسهولة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يسحق ماينز بسداسية في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يكتسح دورتموند بالأربعة في الدوري الألماني

كلاسيكو ألمانيا.. ملخص وأهداف مباراة البايرن ضد دورتموند 4-0 في الدوري الألماني (فيديو)

بايرن ميونخ يفوز بثنائية على فولسبورج في الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد بادربورن 2/3 في الدوري الألماني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

01:42 م

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين