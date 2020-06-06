وائل كفوري يضرب موعدًا جديدًا مع جمهوره من خلال هذا الحفل

Advertisements

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري، لإحياء حفلًا غنائيًا أونلاين وذلك عبر منصة "شاهد VIP"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 من يونيو الجاري.



ومن المقرر، أن يشدو وائل كفوري، بباقة مميزة من أجمل أغانيه الرومانسية والتي يخطف بها قلوب وآذان عشاقه.



ويأتي الحفل استمرارًٍا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر وتواصل "الهيئة العامة للترفيه"، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC".



برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهذه المرة تحت شعار "مكمّلين معاكم".

