الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا





سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 318 حالة.





وأضافت وزارة الصحة: أنه تم تسجيل 1252 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 11 ألفا و98 إصابة، لافتة إلى تماثل 331 حالة شفاء، ليكون مجموع حالات الشفاء 4904.



