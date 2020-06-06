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"سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية لمرضى بالزعتري وعرسال

السبت 06/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 6571 لاجئاً سوريًاً في مخيم الزعتري بالأردن خلال شهر مايو الماضي.


وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة لعدد المراجعين بلغت 1838 حالة تلاها عيادات الأطفال 1223 حالة، كما استقبلت العيادة النسوية 1052 مراجعة، واستقبل قسم الطوارئ 548 حالة، واستقبلت عيادة اللقاحات 391 مريضاً، وعيادة الباطنية 388 مريضاً، فيما تلقى 177 مستفيداً العلاج في عيادة الأنف والأذن، و125 حالة لعيادة التغذية.

وتعاملت عيادة إنقاذ الطفل مع 32 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم عمل 991 تحليلاً مخبرياً لـ 353 مستفيداً، و187 صورة إشعاعية لـ100 حالة، فيما بلغ إجمالي الوصفات في الصيدلية 4513 وصفة طبية.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحياً للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية، وواصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.

وقد راجع العيادات خلال شهر مايو الماضي 4575 مريضاً، حصلوا على 8123 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى مع اتباع الإجراءات اللازمة وأخذ جميع الاحتياطات في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليتم تقديم الخدمات للمرضى في بيئة طبية آمنة.

هذا واستقبلت عيادات الصحة العامة 396 مريضاً، وعيادات العيون 506 مستفيدين، وقسم الطوارئ 595 فرداً، وعيادات الأسنان 325 مريضاً، وعيادات الأطفال 347 فرداً، مع تقديم 125 لقاحاً، كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 412 مريضاً، وعيادات العظام 311 حالة، وعيادات القلب 240 فرداً، وعيادات المسالك البولية 472 مريضاً، وعيادات الجهاز الهضمي 180 حالة، والعيادات النسوية 271 مستفيدةً، كذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 65 مستفيداً، والعيادات النفسية 68 مريضاً، كما جرى تنفيذ حملات توعوية لتعريف المستفيدين على الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، إضافة إلى تزويدهم بحقائب نظافة شخصية.

وأوضح المدير الطبي للمشروع الدكتور طارق شندب، أن مركز الأمل الطبي يهدف لخدمة أكثر من 45000 مستفيد ومستفيدة، يقدّم لهم الرعاية الصحية في مجالات متنوعة، إضافة إلى وجود قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة، مع وجود صيدلية متكاملة تقدم الأدوية بشكل مجاني لكافة المرضى، معبراً عن عميق شكره وعرفانه لما تقدمه المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز من خدمات إنسانية متنوعة للأشقاء اللاجئين والمجتمع المستضيف تكون عوناً لهم في ظل هذه الظروف التي يعيشونها.

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