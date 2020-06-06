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"في الجيم"..زهكذا تقضي أروى جودة فترة الحجر الصحي

السبت 06/يونيو/2020 - 05:43 م
اروى جودة
اروى جودة
ولاء عبد الناصر


تحرص النجمة أروي جودة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أروي جودة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها مرتدي ملابس رياضية وداخل "الجيم".


يذكر أن أروى جودة تنتطر عرض فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمشاركة الممثل أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من إنتاج 2015، وهو من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح.

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