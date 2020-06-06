بشرى سارة من "الصحة" بشأن المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي كورونا

خصصت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، 7 مستشفيات بشكل كامل، لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بكورونا وعزلهم وعلاجهم فيه، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة وبكل معايير مكافحة العدوى وحماية الأطقم الطبية والمرضى.





وبنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في خطاب موجه إلى مديري مستشفيات (أحمد ماهر التعليمي - الجمهورية-، المطرية، الساحل، شبين الكوم، الأحرار، بنها، و سوهاج)، بالالتزام بتشغيل المستشفى بالكامل من أقسام داخلية ورعايات وطوارئ...إلخ، لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكدة، مع إجراء أي تدخل إضافي لمرضى كورونا مثل جراحات عظام، وجراحات عامة، وولادة فقط لمرضى كورونا.





وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة الإسكندرية، في زيارة لعدد من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها بها لعدد من المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في إطار متابعة سير العمل لتقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا في 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، حسب الحالة الصحية للمرضى.





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