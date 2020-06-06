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رونالدو يختار صلاح من ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم

السبت 06/يونيو/2020 - 05:00 م
صلاح
صلاح
ريهام عبد المحسن

سلطت تقارير صحفية عالمية الضوء على اختيار الأسطورة البرازيلية الظاهرة رونالدو دي ليما لأفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، حيث شهدت القائمة غياب الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وكشفت التقارير الصحفية أن القائمة شهدت تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني كما زين القائمة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الظاهرة اختار أيضًا في تشكيلته لأفضل 5 لاعبين في العالم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وهاجم بعض مشجعي كرة القدم اللاعب البرازيلي، بعد عدم اختياره للبرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم وصاحب الكرة الذهبية لـ5 مرات.

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