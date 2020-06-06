وزير التعليم السعودي يعتمد برنامج "تطوير مسارات الثانوية"

ويرتكز مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة" على التجارب العالمية الناجحة مثل التجربة التعليمية النمساوية، وقد تم إعداده من قِبَلِ ورش عمل من الباحثين وخبراء التعليم من مختلف الجهات ذات العلاقة، والتي قامت بتحليل ودراسة الواقع.





كما تمّت وبتوجيه ومتابعة من وزير التعليم مقارنة مخرجات العملية التعليمية مع مثيلاتها في الدول الإقليمية والعالمية، والمسارات المعتمدة لدى الدول المتقدمة، وتحليل واقع القبول بالجامعات ومخرجاتها، واحتياجات سوق العمل في السنوات والعقود اللاحقة من القرن الواحد والعشرين.